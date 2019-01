Juncker: "La Unión Europea se construyó sobre las cenizas del Holocausto"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo con motivo del Día Internacional del Holocausto este domingo que la Unión Europea (UE) se construyó sobre la tragedia del genocidio judío y llamó a respetar la "obligación moral" de recordarlo y luchar contra el antisemitismo.

"Nuestra Unión se construyó sobre las cenizas del Holocausto. No toleraremos ninguna forma de antisemitismo, desde el lenguaje cotidiano del odio, en internet o fuera, hasta los ataques físicos", señaló Juncker a través de la red social Twitter.

El presidente del Ejecutivo comunitario rindió homenaje "a los 6 millones de mujeres, hombres y niños judíos, así como al resto de las víctimas asesinadas durante el Holocausto", y pidió que su memoria no caiga en el olvido.

"Recordarlo y luchar contra el antisemitismo es nuestra obligación hacia la comunidad judía e indispensable para proteger nuestros valores europeos", agregó Juncker.

La lucha contra el antisemitismo continúa

El político luxemburgués añadió que "no podemos cambiar la Historia, pero podemos asegurarnos de que las generaciones futuras no sean testigo de nuevo de este horror intolerable".

#HolocaustMemorialDay : Today we remember the millions of human beings - Jews and others - murdered in Nazi death camps. Share to say "NO" to antisemitism and all forms of discrimination pic.twitter.com/5FErhmHY54

Por su parte, y en la misma red social, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, describió el Holocausto como "la negación de la esencia de la humanidad".

The Holocaust was the negation of the essence of humanity. Underpinned by human dignity and personal freedom, the EU was founded so that this would never happen again. #WeRemember #HolocaustMemorialDay