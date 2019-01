La integración frente a los eurófobos, en juego en las elecciones europeas

Barcelona (España) (EuroEFE).- En las elecciones europeas del 26 de mayo lo que está en juego es el modelo de la Unión Europea del "futuro", el que defiende la integración frente a las fuerzas euroescépticas o los eurófobos, dijo este lunes el portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch.

Duch participó en un acto celebrado en el Parlamento regional de Cataluña, centrado en las elecciones europeas del mes de mayo, en las que los analistas pronostican un incremento de las opciones euroescépticas.

Durante su intervención, el portavoz de la eurocámara destacó la importancia de estos comicios, ya que está en juego el modelo de la Unión Europea del "futuro":

"Estas elecciones son el campo de batalla entre el modelo de la integración, más lento o más rápido, más completo o menos incompleto, de las fuerzas pro Europa y el modelo de las fuerzas euroescépticas o, directamente, del de los antieuropeos o eurófobos", avisó.

