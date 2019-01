Otro día clave para el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico volverá a pronunciarse este martes sobre el "brexit" para tratar de llegar a un consenso que determine los pasos a seguir, mientras que diferentes sectores de la sociedad alertan de los peligros de una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.

Una "moción neutra" al plan B de Theresa May

La Cámara de los Comunes votará una "moción neutra" del Gobierno de Theresa May sobre si los parlamentarios han considerado su plan del "brexit", así como las enmiendas presentadas por varios diputados que admita el presidente de la cámara, John Bercow.

Aunque las enmiendas que se aprueben no serán vinculantes, sí permitirán dilucidar en qué puntos existe consenso sobre cómo proseguir con la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

Un portavoz de la primera ministra advirtió de que el Ejecutivo no se compromete a cumplir las exigencias de todas las cláusulas que sean respaldadas, aunque todo apunta a que tendrá que tenerlas en cuenta si quiere lograr que sus planes salgan adelante en algún momento en el Parlamento de Westminster.

Londres sigue tratando que Bruselas permita cambios para avitar una salida sin pacto

La misma fuente señaló que el Gobierno continúa trabajando para que Bruselas permita introducir cambios en el acuerdo del "brexit" a fin de evitar el escenario más temido, una salida sin pacto, tras la derrota histórica que sufrió el plan de May en el Parlamento.

"Hemos escuchado de manera consistente que los líderes europeos quieren que el Reino Unido salga con un acuerdo. Es un hecho reconocido que una salida negociada del Reino Unido va en favor de sus intereses", afirmó a los medios ese portavoz.

"El tratado que se ha acordado fue rechazado por el Parlamento (británico). Por lo tanto, si tenemos que salir con un acuerdo, claramente vamos a tener que hacer algunos cambios para poder aprobarlo", agregó.

Bruselas reitera que no hay renegociación posible

La Comisión Europea (CE) insistió, sin embargo, en que el tratado al que se llegó el pasado noviembre "no está abierto a la negociación".

Por su parte, el exministro británico de Exteriores y abanderado de la salida de la UE Boris Johnson sostuvo que, si May se empeña, el Reino Unido puede conseguir que sea temporal o cancelable la polémica cláusula para prevenir una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, el punto que más dificulta el proceso.

"Si nos lo proponemos, si realmente lo intentamos, no tengo ninguna duda de que la UE nos dará la 'cláusula de libertad' que necesitamos", aseguró en el diario "The Daily Telegraph", pese a que Dublín y Bruselas han rechazado esta posibilidad.

