La venta de productos y contenidos digitales, más segura en la UE

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo alcanzaron este martes un acuerdo político para facilitar la venta de productos y contenidos digitales a través del territorio comunitario, y hacer que esas compras sean más seguras tanto para los consumidores como para las empresas.

La nueva directiva armoniza ciertos derechos contractuales, como los remedios disponibles para que los consumidores reclamen si un producto adquirido no funciona adecuadamente, explicaron las dos instituciones en sendos comunicados.

