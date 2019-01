May volverá a Bruselas para pedir un pacto "revisado" del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, anunció este martes en el Parlamento que volverá a Bruselas para pedir una revisión del acuerdo negociado del "brexit", a fin de que pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes.

Al abrir el debate sobre las enmiendas del "brexit" que iban a ser votadas, May aseguró que hay que enviar "el mensaje más claro posible" a la UE sobre lo que quiere la Cámara, después de que los diputados rechazasen el día 15 el pacto con Bruselas debido, sobre todo, por su oposición a la cláusula irlandesa.

La "premier" manifestó su respaldo a una moción presentada por el conservador Graham Brady, que pide eliminar la polémica salvaguarda irlandesa y sustituirla por un "arreglo alternativo" para evitar una frontera entre las dos Irlandas.

May reconoció la fuerte derrota que sufrió el tratado inicial, cuando los diputados tumbaron el acuerdo por una mayoría de 230 votos, por lo que ahora Bruselas, apuntó, debe considerar los próximos pasos.

"El voto (del día 15) fue decisivo y yo lo he escuchado, así que el mundo sabe lo que esta Cámara no quiere. Hoy necesitamos enviar un mensaje enfático (a la UE) sobre lo que queremos", afirmó la política "tory" sobre las enmiendas que serán votadas esta noche.

May recalcó la importancia de "honrar" a los ciudadanos al completar el "proceso democrático" que empezó cuando el Parlamento aprobó en septiembre de 2015 la ley del referéndum europeo, celebrado en junio de 2016 y en el que los británicos apoyaron el "brexit".

