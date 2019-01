Westminster anima a May a mantener el pulso con Bruselas, que niega concesiones

Londres/Bruselas (EuroEFE).- Una mayoría de diputados del Parlamento británico instó este martes a la primera ministra, Theresa May, a mantener el pulso con la Unión Europea (UE) y exigir nuevas concesiones en el acuerdo del "brexit", a pesar de que Bruselas se ha negado de forma consistente a reabrir las negociaciones.

El Partido Conservador de May y sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) se aliaron para aprobar por 317 votos frente a 301 una enmienda que urge al Gobierno pactar una solución alternativa a la controvertida salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas.

La cámara aprobó en la misma sesión una enmienda no vinculante que rechaza un "brexit" sin acuerdo, aunque al mismo tiempo rechazó una propuesta que sí tenía peso legal para obligar a May a retrasar la ruptura con la UE si no es capaz de ratificar un pacto en el Parlamento.

Con todo, los diputados tendrán previsiblemente una nueva oportunidad de presentar enmiendas y condicionar la hoja de ruta del Gobierno dentro de dos semanas.

Bruselas no ve margen para renegociar

La primera ministra tratará en ese tiempo de iniciar una nueva ronda de negociaciones para la que ella misma reconoce que hay "apetito limitado" en Bruselas.

El Consejo Europeo confirmó que será difícil que su plan tenga éxito minutos después de la votación en los Comunes, al reiterar que "la salvaguarda irlandesa es parte del acuerdo de salida y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación".

May confía, sin embargo, en que el mensaje que han enviado los diputados británicos servirá para dejar "claro" a Bruselas las condiciones que exige el Parlamento británico para ratificar un acuerdo de salida y alejar el fantasma de un "brexit" no negociado.

"Tenemos la oportunidad de demostrar a la Unión Europea qué es lo que se necesita para que el acuerdo pase el trámite en esta cámara y superar esta confusión", dijo la mandataria conservadora.

La primera ministra, que en las últimas semanas había rechazado la posibilidad de pedir a Bruselas modificar el acuerdo sellado a finales de noviembre, cambió hoy su estrategia y defendió la necesidad de buscar cambios "significativos y legalmente vinculantes" en el texto.

Anticipando las dificultades que tendrá para forzar la mano de Bruselas, May ha avanzado que regresará al Parlamento el próximo 13 de febrero para exponer los pasos que planea dar si para entonces no ha logrado las modificaciones que reclama.

Esa intervención irá acompañada de una nueva moción del Gobierno, similar a la que se debatió este martes, que permitirá a los diputados presentar enmiendas con planes alternativos, como retrasar la salida de la UE o convocar un segundo referéndum.

Si, por el contrario, Bruselas acepta modificar el pacto, May puede decidir someter el texto a votación por segunda vez en el Parlamento, que el pasado 15 de enero ya lo rechazó por una amplia mayoría de 230 votos.

A vueltas con la salvaguarda irlandesa

Desde entonces, el sector euroescéptico de los conservadores ha insistido en que no respaldará ningún tratado que mantenga la salvaguarda para Irlanda del Norte.

Temen que ese mecanismo obligue al Reino Unido a seguir integrado en las estructuras comunitarias hasta que no se firme un nuevo acuerdo comercial que evite cualquier aduana entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, un pacto que puede tardar años en fraguarse.

After months of refusing to take the chaos of no deal off the table, Theresa May must now face the reality that no deal is not an option.#WithdrawalAgreement pic.twitter.com/1BN3L2RTXF — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 29 de enero de 2019

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se mostró por su parte abierto a reunirse con May para dialogar sobre un posible acuerdo que pueda recibir el apoyo de su formación.

Corbyn había rechazado hasta ahora las invitaciones de la jefa de Gobierno al considerar que no se había descartado la opción de que el Reino Unido abandone la UE sin un pacto el próximo 29 de marzo.

La UE se enroca

El Consejo Europeo insistió en que el acuerdo del "brexit" consensuado entre Londres y Bruselas es "la mejor y única manera de asegurar una salida ordenada", después de que el Parlamento británico instara al Gobierno a negociar con la UE una alternativa a la salvaguardia irlandesa.

"La salvaguardia irlandesa es parte del acuerdo de salida, y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación", dijo un portavoz del presidente del Consejo, Donald Tusk, en un comunicado coordinado con los veintisiete Estados miembros que permanecerán en la UE tras la marcha británica.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de diciembre de 2018

La UE señaló que "aprecia y comparte la ambición británica para evitar un 'brexit' sin acuerdo", pero incidió en que el acuerdo acordado entre Londres y Bruselas en noviembre y al que ya han dado su respaldo político los líderes de los Veintisiete es "el único posible".

Los Veintisiete sí se mostraron abiertos a hacer cambios en la declaración política sobre la futura relación con el Reino Unido y señalan que si las intenciones británicas para la asociación futura "evolucionasen", la UE "estaría preparada para reconsiderar su oferta y ajustar el contenido y el nivel de ambición" de este documento, que no es vinculante.

La UE urgió además al Gobierno británico a "aclarar sus intenciones en cuanto a los próximos pasos a seguir lo antes posible", después de que la primera ministra haya confirmado su intención de volver a Bruselas para renegociar el acuerdo.

Ensuring continued funding for the PEACE programme after #Brexit



EU ambassadors agree @EUCouncil position for continuing cooperation programme across the Irish border under a "no deal" scenario. https://t.co/lJ7TkMQofE — EU Council Press (@EUCouncilPress) 30 de enero de 2019

La UE continuará su preparación para "todos los escenarios, incluyendo el de un no acuerdo", así como el proceso de ratificación del acuerdo al que dio su apoyo el Gobierno británico y que por el momento rechaza el Parlamento.

Borrell, abierto a añadir "palabras" al acuerdo

En Nicosia, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, se mostró este miércoles abierto a añadir "algunas palabras" al acuerdo sobre el "brexit", pero insistió en que el texto pactado con el Reino Unido "es el mejor y no hay otro".

"Por supuesto podemos hablar y añadir palabras que ayuden a entender la buena voluntad con la que la Unión Europea aborda el problema, pero parece que estamos dando ya los últimos pasos del proceso", señaló el ministro en una comparecencia conjunta con su colega chipriota, Nikos Jristodulidis, en Nicosia.

El ministro recalcó que "no sería bueno que el Reino Unido se quedase en la UE queriendo salir pero sin encontrar la puerta para marcharse".

Borrell hizo estas declaraciones después de que el Parlamento británico encomendara este martes a la primera ministra, Theresa May, renegociar el acuerdo en lo que respecta a la cláusula sobre la frontera irlandesa.

Many thanks @AnastasiadesCY for organizing #SouthEUSummit in #Cyprus. The southern #EU countries must meet united the challenges of #Europe. Together, with coordination and will, we advance towards a European Union stronger and more supportive of its citizens. pic.twitter.com/0VVkQQOXkj — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 30 de enero de 2019

El Parlamento británico, dijo Borrell, ha aprobado tres cosas: que no hay salida sin acuerdo, que no quiere una prórroga y que quiere renegociar el acuerdo.

"Eso quiere decir que quieren un acuerdo antes del 28 (de marzo), pero eso es cosa de dos, como en el tango", añadió y se mostró confiado en que el mediador para el "brexit" (Michel Barnier) "les mostrará las ventajas de un acuerdo, que la Unión Europea ha reiterado muchas veces es el mejor y el único".

Información elaborada por el Servicio de Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

Para saber más:

► Preparativos en toda Europa para un "brexit" duro