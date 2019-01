La UE sigue unida en torno al pacto de "brexit", según Barnier

Bruselas (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, recalcó este miércoles que las instituciones comunitarias permanecen unidas y siguen apoyando el acuerdo de retirada del Reino Unido pactado con Londres.

El político francés se expresó en ese sentido tras participar en una reunión del grupo de seguimiento del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) en la Eurocámara este miércoles, después de que ayer la Cámara de los Comunes pidiera al Ejecutivo británico renegociar con Bruselas la salvaguarda irlandesa incluida en el pacto.

"El único punto que quiero plantear es confirmar que las instituciones de la Unión Europea permanecen unidas y apoyamos el acuerdo que hemos negociado con el Reino Unido", declaró Barnier.

