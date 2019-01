El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) reconoció este jueves a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales" tras el ultimátum de la Unión Europea.

Fuentes de los grupos popular y socialista en la Eurocámara, los dos partidos mayoritarios, confirmaron a Efe que votaron a favor de esta resolución.

"El Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la Constitución de Venezuela (...) y expresa su respaldo absoluto a su hoja de ruta", señala el Parlamento en la resolución que se votó este jueves y a la que Efe tuvo acceso ayer, miércoles.



La resolución está elaborada también en nombre del grupo de los conservadores y reformistas (ECR) y del grupo liberal (ALDE).

El texto insta igualmente a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y a los Estados miembros de la UE a reconocer a Guaidó "hasta que se puedan convocar nuevas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para restaurar la democracia".



La resolución condena la violencia y la represión en el país y rechaza "cualquier propuesta o intento que pueda implicar el uso de la violencia para resolver la crisis".



Asimismo, reitera que la opositora Asamblea Nacional es "el único organismo democrático legítimo en Venezuela" y recalca que sus poderes "deben ser restaurados y respetados", incluyendo "la seguridad de sus miembros".



El Parlamento Europeo mantuvo ayer por la tarde un debate sobre la situación en Venezuela con el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, quien reiteró que unas elecciones "justas y libres" son "la única salida de esta crisis".



"La crisis empeora día tras día y corremos el riesgo de una desestabilización de toda la región", advirtió el comisario, quien recordó también que millones de personas han abandonado ya el país y que el pueblo venezolano "ha pedido democracia masivamente".



Stylianides incidió en que la UE "ha hecho escuchar su voz" con la declaración en nombre de los Veintiocho en la que pedía que se organizaran rápidamente "elecciones libres, justas, democráticas y creíbles" en las que todas las fuerzas puedan participar.



"Si no se anuncian nuevas elecciones, los europeos van a seguir llevando a cabo acciones, inclusive sobre la cuestión del reconocimiento del liderazgo del país", dijo el comisario.



Durante el debate posterior con los eurodiputados, el portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, cuestionó "a qué está esperando Europa" mientras "toda Venezuela está mirando" y reclamó que la UE reconozca a Guaidó como presidente.

"Un criterio razonable", según el socialista Ramón Jáuregui



"Los venezolanos que están en la calle no son europeos, pero luchan por los mismos valores por los que luchamos nosotros, por tener una vida digna y por la libertad", afirmó González Pons, quien dijo que "cuando se trata de democracia, igualdad y dignidad en el mundo no hay fronteras".



El eurodiputado insistió en que Europa "no puede ser equidistante" ante esta crisis y reclamó, además del reconocimiento de Guaidó, una transición "pacífica" de poderes y que la UE ponga a disposición de las nuevas autoridades un paquete de ayuda para aliviar la crisis humanitaria que vive el país.



El eurodiputado socialista español Ramón Jáuregui insistió por su parte en que Europa "ha establecido un criterio razonable" al dar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, un plazo para convocar comicios.



Jáuregui defendió que la UE ha dado prioridad a la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y la oposición para permitir que las elecciones se celebren con garantías, con un plazo, y recordó que ha avisado a Maduro de que reconocerá a Guaidó si no cumple este plazo.



"Esta Cámara lo va a hacer", avanzó Jáuregui en referencia al reconocimiento que votaron este jueves los eurodiputados a través de una resolución, y añadió que también "lo van a hacer los Estados miembros de la UE en los días sucesivos".



Por su parte, el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart tildó a Venezuela de un "abismo social, económico, institucional y nacional" y citó al líder bolchevique Vladímir Lenin al asegurar que "el exilio es un referéndum en el que se vota con los pies", que en este caso ya tiene, dijo, "tres millones de votos".



"Pedir a un presidente que no es presidente para que actúe como presidente y convoque elecciones no solamente es surrealismo digno de Salvador Dalí, es simplemente marxismo, pero versión Groucho Marx", criticó Nart.