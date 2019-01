La UE pide la inmediata liberación de los periodistas de EFE detenidos en Venezuela

Bucarest (EuroEFE).- La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, pidió este jueves la inmediata puesta en libertad del equipo de la Agencia Efe detenido en Venezuela mientras cubría la crisis política en ese país.

"Hay un claro llamamiento por mi parte a la inmediata liberación" de los tres periodistas y del conductor de la agencia española, indicó Mogherini en una rueda de prensa en Bucarest, en la que expresó su "plena solidaridad" con los detenidos.

"Desde la Unión Europea hay una clara petición de que se libere a cualquier periodista que haya sido arrestado sin ningún motivo", reclamó Mogherini.

"Creemos firmemente que todos los periodistas deben ser capaces de ejercer sus obligaciones, responsabilidades y derechos en el cumplimiento de su trabajo", subrayó.

La jefa de la diplomacia comunitaria aseguró que la UE apoya y seguirá apoyando "la libertad de medios y la protección de los periodistas en todo el mundo, incluyendo y empezando por Venezuela".

Preguntada sobre si el arresto de los periodistas puede influir en que los Estados miembros de la UE reconozcan al diputado opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, Mogherini indicó que la situación en ese país se discutirá en la reunión informal de ministros de Exteriores que tiene lugar este jueves en Bucarest.

HRVP @FedericaMog speaking to press ahead of #gymnich: call for immediate release of journalists detained in Caracas. #Venezuela to be discussed by Foreign Ministers this afternoon. pic.twitter.com/FpqPCXjyaf