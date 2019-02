España reconoce a Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela

Madrid (EuroEFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela.

Sánchez ha hecho este anuncio una vez transcurrido el plazo de ocho días que el presidente del Ejecutivo español dio a Nicolás Maduro para que convoque elecciones libres y democráticas, y que concluía este domingo.

Está por ver aún cuál será el formato con el que el Gobierno haga oficial este reconocimiento y las posibles propuestas que poner encima de la mesa a partir de ahora, pero algo se hará hoy en cualquier caso según han apuntado fuentes del Gobierno.

A pesar de las críticas que se ha llevado de la oposición por poner este plazo, Sánchez y su Gobierno han defendido esta estrategia diplomática con la que sobre todo se ha buscado lograr el mayor consenso europeo posible.

Francia, Alemania y el Reino Unido también se suman este lunes al reconocimiento de Guaidó

España no es el único país europeo que reconoce este lunes a Guaidó, porque lo han hecho también, entre otros, Francia y Suecia.

Y aunque no hay un reconocimiento unánime de Los Veintiocho, la UE acordó el jueves -en la reunión de ministros de Exteriores de Bucarest- crear un grupo de contacto con países latinoamericanos que en noventa días ayude a sentar las bases que lleven a elecciones "libres".

El grupo estará formado por la UE y varios de sus países miembros, como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia y Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, y otros Estados que serán anunciados en los próximos días.

También el jueves pasado el Parlamento Europeo reconoció a Guadió en una resolución apoyada por la mayoría de la Cámara y sus cuatro principales partidos.

Un hecho al que el Gobierno de Sánchez da mucha importancia porque el Parlamento representa el voto directo de los ciudadanos europeos.

En estos ocho días, Pedro Sánchez ha insistido en defender su estrategia y no ha cesado en sus críticas al régimen de Guaidó, al que llamó "tirano" el pasado martes en un acto de la Internacional Socialista en Santo Domingo, en el que también colocó a Guaidó como "líder de la transición" que debe acometer Venezuela.

Pero la oposición ha seguido criticando a Sánchez por su estrategia: el líder del PP, Pablo Casado, denunció su "tibieza" y el de Ciudadanos lamentó que se quedase "atrás" en el reconocimiento.

Desde Podemos, por contra, consideraron "irresponsable" el plazo de Sánchez por entender que propicia el "caos" en un momento en el que se corre el riesgo de un conflicto armado.

Pero el Gobierno ha sido tajante en ese punto y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, subrayó esta semana la posición inequívoca de Europa contra una intervención militar en Venezuela.

La UE será coanfitriona el jueves de la reunión del grupo internacional de Venezuela en Montevideo

La Unión Europea (UE) será coanfitriona, junto con Uruguay, el 7 de febrero en Montevideo de la primera reunión del grupo internacional de contacto sobre Venezuela, informó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

En un comunicado conjunto con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, la alta representante para la Política Exterior de la UE indicó que ambos coorganizarán la primera reunión del grupo y que el encuentro tendrá lugar a nivel de ministros.

