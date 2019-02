Una de cada tres empresas británicas planea dejar el país por el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Una de cada tres empresas británicas planea marcharse del Reino Unido o ya lo ha hecho a consecuencia del "brexit", de acuerdo con una encuesta publicada este viernes por el Instituto de Directores (IoD).

Esta organización, que agrupa a directivos de unas 30.000 firmas británicas, afirmó que un 29 % de ellas cree que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) supone un "riesgo significativo" para sus operaciones en el país.

Por ello, han decidido mover parte de sus operaciones a otros países o están planeado hacerlo, según el sondeo de IoD realizado entre 1.200 de sus miembros.

A few reminders - this is a survey of IoD members, the people we represent. Business people have a range of views, which is why we publish the full tables. Take a look and make up your own mind. https://t.co/py5vEWRz2q

La encuesta encontró que un 11 % de las empresas ya se han recolocado, un 5 % planea hacerlo por el "brexit" y un 13 % está considerándolo "activamente".

Mientras tanto, el proceso de salida del bloque comunitario continúa sin concretarse en el Parlamento británico a menos de dos meses de la fecha prevista para que se materialice el "divorcio".

La primera ministra, Theresa May, adelantó esta semana que volverá a Bruselas a tratar de renegociar el acuerdo de salida y en concreto la polémica salvaguarda irlandesa, si bien la UE mantiene que no reabrirá el documento, tal y como dejó claro este miércoles el presidente del Consejo, Donald Tusk.

My message to PM @theresa_may: The EU position is clear and consistent. The Withdrawal Agreement is not open for renegotiation. Yesterday, we found out what the UK doesn't want. But we still don’t know what the UK does want. #brexit