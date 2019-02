Los socialistas europeos no negociarán ni buscarán apoyo de la extrema derecha

Madrid (EuroEFE).- El candidato del Partido Socialista Europeo (PSE) a presidir la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, garantizó que su grupo no entrará en coalición ni buscará el apoyo de la extrema derecha tras los comicios del 26 de mayo.

Así lo aseguró Timmermans durante un encuentro con medios de comunicación en la sede del Partido Socialista español (PSOE) en Madrid, al ser preguntado por el ascenso de partidos de extrema derecha como Vox en España.

El actual vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario aseguró que los socialistas europeos "lucharán" para evitar que estos partidos tengan influencia en la formación de la nueva Comisión Europea y en la toma de decisiones.

@TimmermansEU sobre el auge de VOX y la extrema derecha en Europa Los socialdemócratas nunca vamos a aliarnos con la extrema derecha. Le pido al PP que no se deje infectar por el virus de la extrema derecha que alienta la xenofobia y el odio a la mujer. pic.twitter.com/ksXIHztTnt — Socialistas Europarl (@Socialistas_PE) 1 de febrero de 2019

"Garantizo que no buscaremos cooperación ni coaliciones con ellos. No puede haber malos entendidos al respecto", sentenció.

Timmermans advirtió de los movimientos que la derecha tradicional está llevando a cabo en algunos países europeos para "abrirse a la extrema derecha".

Estos partidos conservadores, según el socialista, podrían "infectarse" con ideas como el retroceso de los derechos de las mujeres, la xenofobia y el racismo o actitudes anti-LGTBI.

El vicepresidente de la CE también puntualizó que "la gente tentada de dar votos a la extrema derecha no es racista ni xenófoba, solo está preocupada por el futuro y dan el voto a estos movimientos porque sienten que nadie les escucha ni les quiere dar una respuesta".

No obstante, avisó de que si estas políticas "reaccionarias" triunfan, habrá "dos grandes perdedores": los jóvenes y las mujeres.

"Si la gente no entiende lo que está en juego, no irá a votar. Aunque no voten por los socialdemócratas, tienen que votar por fuerzas que garanticen la igualdad", remarcó.

Hoy nuestro candidato común socialdemócrata a las elecciones europeas de mayo de 2019, @TimmermansEU, ha estado atendiendo a los medios junto a @IratxeGarper en Madrid:



«La UE no es un mecado, no es el euro. La UE no son ni siquera sus instituciones.

La UE son sus valores». pic.twitter.com/L7j4Qwyssk — PSOE Internacional (@PSOEInternacion) 1 de febrero de 2019

Para dar una respuesta a estos votantes, la socialdemocracia propone "profundizar" en la integración europea desde el punto de vista de las necesidades de los ciudadanos, con propuestas como el salario mínimo en cada Estado miembro, obligar a pagar impuestos a las grandes compañías o reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, explicó.

Borrell, un "amigo increíble" y un "verdadero europeo"

Timmermans, aseguró que tiene un "enorme respeto" hacia el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aunque ignora si él será el cabeza de lista del Partido Socialista español (PSOE) en las elecciones europeas.

"No sé quién va a ser el cabeza de lista, pero conozco a Pepe Borrell desde siempre", confesó, antes de recordar que el ahora ministro español fue un presidente del Parlamento Europeo "increíble" y "ha sido un amigo increíble desde hace años".

"Pase lo que pase, mi respeto por él es enorme", aseguró.

Además, según Timmermans, Borrell es un "verdadero europeo" como él mismo, ya que ambos han llegado a la política comunitaria procedentes de un ámbito local.

Por Desirée García (edición: Piedad Viñas)