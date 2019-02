Polémica por texto de la UE que se refiere a Gibraltar como "colonia británica"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- El Gobierno británico tachó de "completamente inaceptable" considerar el territorio de Gibraltar como una "colonia británica", tal como hace la Unión Europea (UE) en un documento en el que que propone medidas migratorias tras el "brexit".

"Es completamente inaceptable describir a Gibraltar de ese modo", afirmó un portavoz oficial de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

"Gibraltar es una parte integral de la familia del Reino Unido. Eso no va a cambiar a raíz de nuestra salida de la Unión Europea", recalcó el portavoz.

UK objects to description of Gibraltar as 'British colony' in EU law https://t.co/nvVCFFFHrH — BBC News (UK) (@BBCNews) 1 de febrero de 2019

El texto de la UE incluye a Gibraltar en la lista de territorios de ultramar británicos, junto a otros como las Islas Caimán, las Malvinas y Anguila, si bien cuenta también con un pie de página para hacer referencia a la disputa entre España y el Reino Unido en cuanto a la soberanía del Peñón.

"Gibraltar es una colonia de la Corona británica. Hay una controversia entre España y el Reino Unido en cuanto a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se debe encontrar una solución a la luz de las resoluciones y decisiones relevantes de Naciones Unidas", señala la nota a pie de página.

Fuentes diplomáticas apuntaron que Gibraltar figura en el listado de "territorios no autónomos pendientes de descolonización" de Naciones Unidas, por lo que la mención en el pie de página no supone ninguna novedad, y este mismo organismo recomienda que esta disputa se resuelva "mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido".

La propuesta, que recoge que los ciudadanos británicos puedan viajar sin necesidad de visado en el espacio Schengen durante noventa días en cualquier periodo de 180 jornadas, ha sido adoptada este viernes en una reunión de embajadores de los Veintiocho.

EU ambassadors agree that after #Brexit UK citizens coming to the #Schengen area for a short stay should be granted visa free travel

Press release: https://t.co/ox3S7KaLbZ — EU Council Press (@EUCouncilPress) 1 de febrero de 2019

En virtud de los tratados europeos, las leyes comunitarias se aplican a Gibraltar en su condición de territorio europeo de cuyas relaciones externas es responsable un Estado miembro, por lo que dejarían de aplicarse automáticamente en el Peñón en el momento en el que el Reino Unido ya no forme parte de la UE.

No es la primera vez que Gibraltar es protagonista en las negociaciones de salida del Reino Unido de la UE, pues ya en noviembre pasado España amenazó con bloquear el acuerdo del "brexit" al considerar que no daba garantías jurídicas suficientes de que el Gobierno español tendría la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

Finalmente, España se posicionó a favor del acuerdo tras conseguir un documento en el que los Veintisiete le aclararon por escrito las potenciales interpretaciones del artículo del acuerdo con que no estaban conformes.

Si la retirada del Reino Unido se produce sin pacto el próximo 29 de marzo, fecha prevista del "brexit", esta iniciativa entraría en vigor el 30 de marzo.

Sin embargo, si se cierra un acuerdo, el plan se adoptaría tras la conclusión del periodo de transición, que en principio se prolongará desde la fecha en que Londres deje la UE hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el cual se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido.

Información elaborada con el servicio de internacional de la Agencia EFE (edición: Piedad Viñas)

