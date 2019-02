España lidera los reconocimientos de las principales potencias europeas a Guaidó

Madrid (EuroEFE).- España, Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Austria, Portugal , Holanda, Luxemburgo, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Lituania, Letonia y República Checa reconocieron este lunes al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario hasta la convocatoria de elecciones, lo que Rusia calificó de injerencia "directa e indirecta" en los asuntos venezolanos.

La cascada de reconocimientos dentro de la Unión Europea (UE) se produce tras cumplirse el ultimátum de 8 días que Madrid, París y Berlín dieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para convocar elecciones libres y democráticas.

La fórmula y el formato elegidos por cada Gobierno han sido variados: presidente "encargado", "interino" o "constitucional interino", con anuncios en sede oficial, a través de los medios de comunicación o las redes sociales.

España fue el primer país en hacerlo oficialmente, con el anuncio de su jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de que reconocía a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

España, además, promoverá en la UE y la ONU un plan de ayuda urgente para Venezuela un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que atraviesa Venezuela, anunció Sánchez.

Reconocimientos en cascada

España no ha sido el único país europeo que reconoce este lunes a Guaidó, porque se le han adelantado entre otros, Francia, Suecia y Dinamarca.

Francia hizo su reconocimiento a primera hora del lunes: "Consideramos que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora pública France Inter.

Horas después, el presidente francés, Emmanuel Macron, también anunció el reconocimiento de su país a Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela, con la misión de "implementar un proceso electoral", aunque él decidió hacerlo en Twitter.

"Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido (Guaidó) como 'presidente encargado' para implementar un proceso electoral", tuiteó en un mensaje en francés y español, además de mostrar su apoyo al Grupo de Contacto, creado con la UE, "en este período de transición".

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de febrero de 2019

Desde Tokio, donde se encuentra de visita, la canciller alemana, Angela Merkel, expresó el reconocimiento de su país a Guaidó como "presidente interino legítimo" y confió en que inicie un proceso electoral "lo antes posible".

"Guaidó es la persona con quien estamos hablando, y quien esperamos que inicie un proceso electoral lo antes posible", afirmó Merkel en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro nipón, Shinzo Abe.

WATCH



Chancellor Angela Merkel announces that Germany acknowledges Juan Guaido as Venezuela's interim president.



(Via @dw_politics) pic.twitter.com/rzNtBLiuAF — DW News (@dwnews) 4 de febrero de 2019

Reino Unido también respalda a Guaidó

A través de Twitter, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, reconoció también al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como "presidente constitucional interino" de Venezuela hasta que se convoquen nuevas elecciones.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de febrero de 2019

El reconocimiento llegó tras constatar que el actual presidente, Nicolás Maduro, "no ha convocado elecciones en el plazo de ocho días que establecimos", dijo Hunt, y deseó que este paso ayude a acercarse "a poner fin a la crisis humanitaria".

Por su parte, el Gobierno sueco reconoció a Guaidó a través de una declaración de su ministra de Exteriores, Margot Wallström, a la televisión pública SVT.

The EU calls for free, transparent and credible presidential elections in Venezuela, in accordance with international democratic standards. The EU stands with the Venezuelan people in this critical hour. For full statement: https://t.co/HkFNUVTAkP — Margot Wallström (@margotwallstrom) 26 de enero de 2019

"En esta situación apoyamos y consideramos a Guaidó como legítimo presidente interino", declaró la ministra.

Wallström aseguró que Suecia "nunca" ha reconocido las elecciones presidenciales del año pasado, boicoteadas parcialmente por la oposición y en las que ganó Maduro, por lo que considera a Guaidó como "único representante legítimo del pueblo venezolano".

El canciller federal de Austria, el democristiano Sebastian Kurz, eligió Twitter y el idioma español para anunciar: "consideramos desde este momento el Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana".

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 de febrero de 2019

También Portugal reconoció a Guaidó, como "presidente encargado" para convocar "elecciones libres y justas", a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado, mientras que el jefe de la diplomacia danesa, Anders Samuelsen, utilizó las redes sociales para el reconocimiento y anunció que la UE prepara una "declaración importante" sobre la situación en Venezuela.

En Italia, las diferencias entre el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y el Gobierno que lidera el ultraderechista Matteo Salvini, han quedado patentes también en la crisis de Venezuela.

Mientras el presidente pidió una postura oficial porque no puede haber dudas entre la "democracia" y la "fuerza", el Gobierno de coalición sigue sin adoptarla, aparentemente por las divisiones en el propio seno del Ejecutivo.

Grupo de contacto UE-Latinoamérica

Y aunque no hay un reconocimiento unánime de Los Veintiocho, la UE acordó el jueves -en la reunión de ministros de Exteriores de Bucarest- crear un grupo de contacto con países latinoamericanos que en noventa días ayude a sentar las bases que lleven a elecciones "libres".

El Gobierno de #España impulsará el Grupo de Contacto Internacional creado por la UE para acompañar a #Venezuela en la convocatoria de elecciones libres y democráticas.

Dedicaremos todo nuestro esfuerzo para alcanzar la paz, la libertad y la concordia del pueblo venezolano. pic.twitter.com/QzUj9uIl3Q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

El grupo estará formado por la UE y varios de sus países miembros, como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia y Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, y otros Estados que serán anunciados en los próximos días.

También el jueves pasado el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó en una resolución apoyada por la mayoría de la Cámara y sus cuatro principales partidos.

La UE insiste en que reconocimiento a Guaidó compete a cada Estado miembro

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, insistió este lunes en que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no es competencia de la Unión Europea, sino que depende de cada uno de sus Estados miembros.

"No es competencia de la UE reconocer a Estados o instituciones en los Estados, es competencia de los países miembros", dijo Mogherini en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión y de la Liga Árabe.

Señaló que los Estados comunitarios ya han comenzado a "hacer uso" de esa prerrogativa y que continuarán haciéndolo en las próximas horas.

La alta representante para la Política Exterior de la UE subrayó que existe "una posición común europea" sobre Venezuela que los Veintiocho han expresado en las últimas semanas, y que está "clara y consolidada".

"There is a common European Union position on Venezuela. And we have expressed it very clearly and together, all the 28" @FedericaMog pic.twitter.com/GwTmWFy1tI — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 4 de febrero de 2019

En ese contexto, recordó que ni la UE ni sus Estados miembros han reconocido nunca como legítimas las últimas elecciones presidenciales en Venezuela ni asistieron en la investidura de Nicolás Maduro.

Sin embargo, añadió, siempre han reconocido como "institución legítima" a la Asamblea Nacional venezolana y el papel de su presidente, Juan Guaidó, y la UE ha aprobado "algunas sanciones" contra miembros del régimen venezolano por violaciones de los derechos de los ciudadanos.

Moscú rechaza el "ultimátum" de la UE a Maduro

Frente a la misión encomendada a este grupo de contacto, Rusia rechazó el ultimátum dado por los países europeos a Maduro para que convoque elecciones, y dijo que apoyará la iniciativa de mediación de México y Uruguay para solucionar la crisis en Venezuela frente al grupo comunitario.

"Seguiremos defendiendo el derecho internacional, apoyando las iniciativas que presentan algunos países latinoamericanos, como México y Uruguay, que apuntan a la creación de unas condiciones para el diálogo nacional con participación de todas las fuerzas políticas de Venezuela", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una visita a Biskek.

FM #Lavrov:US-dictated decision by UK authorities to block part of Venezuela’s gold reserves amounts to illegal confiscation of foreign property. It will undermine what’s left of the credibility of the $-based world financial system,provoke further divisions in Venezuelan society pic.twitter.com/IyrN7TzI61 — Alexander Yakovenko (@Amb_Yakovenko) 30 de enero de 2019

El jefe de la diplomacia rusa comentó también la declaración del presidente de EEUU, Donald Trump, quien dijo ayer que el envío de militares a Venezuela es "una opción", al asegurar que esas palabras "atentan" contra las bases mismas del derecho internacional.

En este sentido, criticó la postura de los países europeos, que siguiendo la línea marcada por Washington, comenzaron a lanzar ultimátums al Gobierno de Maduro.

"Lamentablemente, desde Europa y no América Latina se impone ahora (a Venezuela) un formato de mediación internacional", en el que los participantes fueron seleccionados por criterios que Moscú desconoce, prosiguió el diplomático al hablar del grupo de contacto propuesto por algunos países europeos.

Además de Rusia, del lado de Maduro se han posicionado también China, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Irán y Namibia.

Información elaborada por el Servicio Nacional e Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

