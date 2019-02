May vuelve a Bruselas este jueves

Bruselas/Dublín (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recibirá a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, este jueves en Bruselas, para abordar la salida británica de la Unión Europea (UE).

"El jueves, día 7, el presidente Juncker dará la bienvenida a la primera ministra Theresa May aquí en el Berlaymont" (sede de la Comisión Europea), declaró el portavoz de la CE, Margaritis Schinas, en rueda de prensa.

La mandataria británica ya había adelantado en el Parlamento de su país que volvería a Bruselas para pedir una revisión del acuerdo negociado del "brexit", a fin de que pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes.

Al abrir el debate sobre las enmiendas del "brexit" que se votaron entonces, May afirmó que había que enviar "el mensaje más claro posible" a la UE sobre lo que quiere el Parlamento británico, después de que los diputados rechazasen el 15 de enero el pacto con Bruselas, debido, sobre todo, a su oposición a la cláusula irlandesa.

Ese mismo día, una mayoría de los comunes respaldó una enmienda que pedía mantener el pulso con la Unión Europea y exigir una solución alternativa a la controvertida salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas, pese a que Bruselas ha recalcado que rechaza renegociar el pacto del "brexit" cerrado con Londres.

"Lo que tenemos es un procedimiento de una serie de votos que han tenido lugar en el Parlamento británico sobre la base de los cuales la primera ministra vendrá a exponernos sus ideas para el futuro y puesto que el señor Juncker estuvo siempre en contacto permanente con ella, la vamos a recibir con placer", señaló Schinas.

May reafirma su compromiso de evitar una frontera dura

Desde Irlanda del Norte, Theresa May reafirmó este martes su compromiso de lograr un "brexit" que evite el restablecimiento de una frontera dura entre las dos Irlandas y su respaldo al proceso paz norirlandés.

May efectuó esas declaraciones al comienzo de una visita de dos días a la provincia británica, en la que insistió en que tratará de renegociar la salvaguarda fronteriza, principal obstáculo para lograr una salida de la Unión Europea (UE) pactada.

En cualquier escenario posterior al divorcio con la UE, la primera ministra aseguró que "protegerá el acuerdo de paz de 1998", el texto que puso fin a décadas de conflicto armado en el territorio y cuyo parte de éxito radica en la invisibilidad de la frontera con la República de Irlanda.

Sus socios del Partido Democrático Unionista (DUP) exigen la retirada de la salvaguarda

El líder de la formación norirlandesa, Arlene Foster, reiteró que la "salvaguarda tóxica" para la frontera con la República de Irlanda es el principal obstáculo para lograr un "brexit" pactado.

"Reiteraremos nuestra posición sobre la actual salvaguarda. Y el hecho de que el Parlamento (de Londres) ha respaldado ahora esa posición, significa que (May) tiene un mandato claro para volver a Bruselas", avanzó Foster a la cadena de radio BBC4, antes de la llegada de May a Irlanda del Norte.

