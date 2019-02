Una nueva oportunidad para salvar el "brexit" con acuerdo

Londres (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido intentarán en las próximas semanas superar el estancamiento en el que se encuentra el "brexit", pese a que Bruselas sigue descartando renegociar el acuerdo de retirada y la salvaguarda irlandesa incluida en ese pacto.

Ante la falta de avances en los contactos con Bruselas que mantiene la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha ofrecido respaldar en el Parlamento el acuerdo del "brexit" si incluye una unión aduanera y otras cuatro condiciones.

El jefe de la oposición envió a May una carta exponiendo su propuesta antes de que la jefa de Gobierno se reuniera este jueves con diversos líderes comunitarios, que reiteraron su negativa a reabrir el tratado de salida que se selló el pasado noviembre.

I'm clear that I am going to deliver Brexit, I'm going to deliver it on time, that's what I'm going to do for the British public - I'll be negotiating hard in the coming days to do just that. pic.twitter.com/kaMJ8YtY4Q