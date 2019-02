La promesa de otra votación sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del "brexit" si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea (UE).

La polémica salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda

Así lo confirmó la víspera su ministro de Comunidades, James Brokenshire, quien indicó que, con este compromiso, los diputados tendrán garantías sobre "el calendario" y "claridad" sobre el rumbo del diálogo con Bruselas, dirigido a obtener cambios significativos en la polémica salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda.

Admitió sin embargo que es probable que esa votación a final de mes sea no del pacto definitivo para la salida de la UE sino sobre una moción gubernamental neutra que podrían enmendar los diputados para determinar sus preferencias, como ya ha sucedido con anterioridad.

La decisión de ofrecer esta nueva votación respondería, según la prensa, a que May quiere tranquilizar a los miembros de su Gobierno que amenazan con dimitir ante la posibilidad de que el Reino Unido salga del bloque sin acuerdo el próximo 29 de marzo.

I'm clear that I am going to deliver Brexit, I'm going to deliver it on time, that's what I'm going to do for the British public - I'll be negotiating hard in the coming days to do just that. pic.twitter.com/kaMJ8YtY4Q

Una semana con el foco puesto de nuevo en el Parlamento

Se espera que la líder conservadora prometa el nuevo voto cuando este miércoles informe a la Cámara de los Comunes de los progresos realizados en su intento de obtener cambios a la salvaguarda, principal escollo para que se apruebe su tratado.

Si, como se prevé, no tiene novedades destacadas, habrá de plantear una moción general "neutra" que se votará el jueves junto con las enmiendas que presenten los parlamentarios, que una vez más indicarán qué vías de actuación prefieren.

La cámara ya votó una moción similar el pasado 29 de enero y aprobó por estrecho margen una enmienda impulsada por el conservador Graham Brady, con respaldo del Gobierno, por la que los diputados se comprometían a apoyar el acuerdo gubernamental si May buscaba "arreglos alternativos" a la salvaguarda irlandesa.

Nueva reunión entre Barnier y Barclay

El ministro del "brexit", Stephen Barclay, se reune este lunes con el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, mientras que el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, va a promover la postura británica en viajes esta semana a París y Varsovia, indicó Downing Street.

I am looking forward to meeting @SteveBarclay in Brussels on Mon evening. I will listen to how the UK sees the way through. The EU will not reopen the Withdrawal Agreement. But I will reaffirm our openness to rework the Political Declaration in full respect of #EUCO guidelines.