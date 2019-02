"Líderados por burros", una campaña que refleja el hastío por el "brexit"

Londres (EuroEFE).- Hastiados y muy irritados por el "caos" que está provocando al país su salida del bloque comunitario, cuatro amigos británicos ha decidido sacar frases y predicciones sobre el "brexit" de los políticos y llevarlas a grandes carteles por las calles. Una campaña que han bautizado como "Liderados por burros".

Cuando el exministro para el "brexit" Dominic Raab dijo que no comprendía el peso para la economía británica de los intercambios comerciales con la Unión Europea (UE), no tardaría, probablemente, en arrepentirse de su ignorancia, que ahora ha quedado plasmada en una valla publicitaria.

Los responsables de la campaña "Led by Donkeys" (Liderados por burros) imprimen en un cartel publicitario las declaraciones que consideran como "vergüenzas e hipocresías" no solo de Raab, sino de la gran mayoría de la plana mayor al mando de la política del Reino Unido.

Hastiados y muy irritados por el "caos" que está provocando al país su salida del bloque comunitario, Richard -nombre falso para preservar su identidad- y tres amigos suyos decidieron sacar frases y predicciones sobre el "brexit" de los políticos del espacio digital y llevarlas a grandes carteles por las calles.

This thing's been going for 4 weeks now. Below is every billboard we've done so far. Numbers 1-8 were guerrilla operations, the rest you paid for. Vote for your faves with likes and RTs (we 1,4 & 24) . We'll print out & frame the winner & send it to the donkey who said it pic.twitter.com/QyrNkNWulV