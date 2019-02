Zapatero espera que haya un segundo referéndum sobre el "brexit"

Dubái (EuroEFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero lamentó este lunes el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y manifestó su esperanza de que se pueda producir un segundo referéndum.

"El 'brexit' es algo muy triste y espero un segundo referéndum porque el Reino Unido está en la cuna de Europa", indicó Rodríguez Zapatero durante su participación en una de las conferencias de la Cumbre Mundial de Gobierno que tiene lugar en Dubái.

El expresidente español destacó que "todo el mundo en el orden global" está en contra de la salida del Reino Unido de la UE, un proceso que debe culminar el 29 de marzo y que tiene al Gobierno británico enfrascado en una contienda parlamentaria sobre los términos del acuerdo.

China lidera el nuevo orden mundial

En su intervención, Rodríguez Zapatero también llamó la atención sobre la forma en que el mundo está cambiando o en cómo China se ha situado en el centro del comercio mundial, y afirmó que más allá de los mensajes en la red social Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, "Estados Unidos está perplejo buscando respuestas".

El exlíder socialista abogó también por una economía y un orden internacionales con garantías laborales y medioambientales para todos.

