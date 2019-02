La Eurocámara respalda que el 9 de mayo sea festivo en toda la UE

Bruselas (EuroEFE).- A 100 días para la celebración de las elecciones europeas, claves para el futuro del continente, el Parlamento Europeo (PE) ha respaldado el establecimiento del Día de Europa, el 9 de mayo, como festivo en todos los Estados miembros de la Unión Europea, junto a una batería de iniciativas con vistas a promover la pertenencia al proyecto comunitario.

