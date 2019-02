Cuenta atrás para las elecciones europeas

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- Más de 500 millones de europeos están llamados a votar, dentro de apenas 100 días, en las elecciones al Parlamento Europeo (PE) que se celebrarán en los países de la Unión entre el 23 y el 26 de mayo, una cuenta atrás marcada por un buen número de fechas clave.

La primera fecha relevante antes de los comicios es el 18 de febrero, cuando la Eurocámara publicará las primeras proyecciones de reparto de escaños en el futuro Hemiciclo, que tras la previsible salida de Reino Unido reducirá su tamaño de 751 a 705 escaños.

Only 100 days before the European elections start! Are you ready Do you know when, where and how? Make sure you have all the information: https://t.co/DfsrX6RhAE pic.twitter.com/9lwf6RvZqy