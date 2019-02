El PE denuncia ofensiva mundial contra la igualdad de género

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) denunció una "ofensiva" mundial contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, perceptible también en la Unión Europea, y lamentó el "número creciente de víctimas" de la violencia machista.

En una resolución no legislativa -aprobada con 395 votos a favor, 157 en contra y 62 abstenciones-, la Eurocámara señala que "la intensidad y los efectos de la involución en los derechos de la mujer varía de un país a otro, aunque es visible en casi toda la UE", y "mientras en algunos casos se limita a la retórica, en otros se plasma ya en medidas concretas".

Sobre la violencia machista, el texto destaca el creciente número de mujeres que son víctimas y reclama en ese sentido al Consejo que la UE que cumpla el Convenio de Estambul y promueva su ratificación por todos los Estados miembros.

Con respecto al acceso a la justicia de las víctimas, los eurodiputados "lamentan" que, a menudo, tienen un acceso limitado a la justicia y a una protección adecuada, y reclaman a todos los países que garanticen que todas las víctimas reciban asistencia jurídica con perspectiva de género, para evitar su revictimización y la impunidad, además de mejorar el índice de denuncias de estos delitos.

También en ese sentido se alerta, según el comunicado difundido por el PE de que los recursos disponibles para las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los refugios para mujeres están disminuyendo en muchos Estados miembros.

El colectivo "Me too EP" de trabajadores de la Eurocámara contra el acoso consiguió que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se sume a la lista de los eurodiputados y candidatos a las próximas elecciones europeas que firman un compromiso para la prevención y combate del machismo en la institución.

I just signed the @MeTooEP pledge to fight, prevent and report sexual harassment in the European Parliament and beyond. #MetooEP #Metoo pic.twitter.com/OECFm3kWCD