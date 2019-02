Nuevo varapalo del Parlamento británico al plan de May para el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico rechazó este jueves una moción con la que la primera ministra, la conservadora Theresa May, buscaba renovar el respaldo de los diputados a su plan de continuar negociando con Bruselas el acuerdo del "brexit".

El sector más euroescéptico de los conservadores ha criticado el texto porque incorporaba de forma implícita una enmienda ya aprobada en enero, por la cual Cámara de los Comunes descarta abandonar la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo.

La moción de May, que fue tumbada por 303 votos frente a 258, tiene un peso simbólico, pero agrega presión sobre la mandataria conservadora al volver a evidenciar las dificultades que afronta para controlar a un nutrido grupo de diputados rebeldes de su propio partido y lograr una mayoría parlamentaria.

Los "tories" euroescépticos anunciaron minutos antes del voto su intención de abstenerse, lo que precipitó la derrota de la primera ministra.

Durante el debate, el ministro para el "Brexit", Stephen Barclay, trató de ganar el respaldo de ese grupo crítico al asegurar que el Gobierno ejecutará la ruptura con la UE en la fecha prevista, el 29 de marzo, aunque para entonces no se haya ratificado un acuerdo.

La cláusula rechazada indicaba que el Parlamento "reitera su apoyo al plan para abandonar la Unión Europea expresado por esta Cámara el pasado 29 de enero de 2019 y toma nota de que el diálogo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte está en marcha".

May ha rechazado hasta ahora descartar una salida no negociada del bloque comunitario, un escenario que los euroescépticos consideran una de las principales bazas británicas en la negociación con Bruselas, ya que podría tener consecuencias negativas para ambas partes.

La jefa de Gobierno se ha comprometido a regresar al Parlamento a finales de este mes para volver a someter a votación su hoja de ruta, en caso de que todavía no haya logrado redefinir los términos del acuerdo del "brexit".

El PIB británico cayó un 2 % desde el referéndum del "brexit"

La incertidumbre del "brexit" es responsable de la caída del 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) británico desde el referéndum de junio de 2016, según Gertjan Vlieghe, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra.

Vlieghe calcula que la economía británica ha "perdido" unos 80.000 millones de libras (90.680 millones de euros) desde el plebiscito sobre la salida de la UE "respecto a un escenario en el que no hubiera habido eventos económicos internos significativos".

El economista es uno de los nueve miembros del comité del banco central que se reúne ocho veces al año para fijar los tipos de interés en el Reino Unido.

Esta semana, la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS) divulgó que el PIB creció en 2018 un 1,4 %, frente al 1,8 % en el ejercicio anterior, su ritmo más bajo desde 2012.

"Las empresas han indicado en diversas encuestas que la incertidumbre sobre la futura relación con la Unión Europea es una fuente de preocupación para ellas, que ha pesado sobre sus decisiones de inversión", sostuvo Vlieghe en una intervención en la sede londinense del grupo de pensamiento Resolution Foundation.

"Sus planes de expansión, en conjunto, se han reducido", agregó el economista, que apuntó que en el resto de miembros del G7 la inversión empresarial se ha elevado en torno a un 6 % anual desde 2016, mientras que en el Reino Unido "se ha quedado atascada en torno al cero por ciento".

El miembro del Comité de Política Monetaria advirtió además de que los tipos de interés estarán más cerca de sufrir recortes si el Reino Unido abandona la UE -algo previsto para el 29 de marzo próximo- sin un acuerdo con Bruselas, cuya ratificación ha rechazado hasta ahora el Parlamento británico.

