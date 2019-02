May pide a sus diputados unidad en la recta final del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, apeló este domingo a la unidad de los conservadores y a dejar a un lado sus "preferencias personales" en la recta final del "brexit", con el objetivo de que el Parlamento apruebe un acuerdo con Bruselas.

May ha enviado una carta a cada uno de los 317 diputados de su formación antes de iniciar esta semana una ronda de contactos diplomáticos con vistas al 27 de febrero, cuando confía en presentar en el Parlamento un pacto del "brexit", cuatro semanas antes de la fecha del "divorcio" de la Unión Europea (UE) -el 29 de marzo-.

Ante las claras divisiones que hay entre conservadores euroescépticos y pro-europeos, la "premier" les recordó que fracasar a la hora de hacer los "compromisos necesarios" para concretar un acuerdo de retirada supondrá "defraudar" al pueblo del Reino Unido.

El jueves, la "premier" sufrió en el Parlamento un revés al perder por 303 votos frente a 258 una moción que pedía al Gobierno seguir negociando con Bruselas cambios en el tratado de retirada.

