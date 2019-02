Los europeístas mantienen la mayoría en la Eurocámara, según un sondeo

Bruselas (EuroEFE).- Los actuales grandes grupos parlamentarios europeístas de la Eurocámara -populares, socialdemócratas y liberales- seguirán siendo los mayoritarios en el hemiciclo resultante de las elecciones europeas del 26 de mayo, en las que en España ganarían los socialistas del PSOE, con 16 escaños, mientras que el desembarco de Vox se materializaría con 6 eurodiputados.

Según la primera proyección de escaños publicada por el propio Parlamento Europeo, los eurófobos se situarían alrededor de los 150 escaños, muy lejos de poder bloquear por tanto una Eurocámara que en la próxima legislatura tendrá 705 escaños.

