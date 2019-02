Bruselas lanza campaña para preparar a empresas ante un posible "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) puso en marcha este lunes una campaña con la que busca intensificar su comunicación con las empresas de la Unión Europea (UE) para que estén preparadas en el ámbito de las aduanas y la fiscalidad, en caso de que el "brexit" se produzca sin acuerdo el 29 de marzo.

Si la salida del Reino Unido del club comunitario tuviera lugar sin pacto, las mercancías con origen o destino en el Reino Unido se tratarían como importaciones y exportaciones correspondientes a un país tercero, de modo que los trámites y los controles aduaneros se aplicarían a la importación y la exportación.

Los derechos de aduana, el IVA y los impuestos especiales se percibirían en el momento de la importación, mientras que las exportaciones al Reino Unido estarían exentas del IVA.

Find out about the best way to prepare for #Brexit and avoid disruption in your business. Check our website and contact your national customs authority: https://t.co/2ntBJ4U0PE#Prepare4Brexit pic.twitter.com/mJP9uXph72