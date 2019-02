Honda se suma a la fuga de empresas del Reino Unido por el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El fabricante japonés de automóviles Honda Motor anunció este martes que cerrará su planta en la localidad británica de Swindon (sur de Inglaterra) en 2021, lo que supondrá el recorte de unos 3.500 empleos.

El presidente y CEO de la compañía, Takahiro Hachigo, confirmó en rueda de prensa esta decisión que había sido adelantada por medios británicos, y que tiene lugar en el actual contexto de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Please find a statement on Honda’s announcement regarding

its Swindon plant:https://t.co/Fp7H1We2H8