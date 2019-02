Nuevo cara a cara May-Juncker sobre el "brexit"

Bruselas/Madrid (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunirán este miércoles en Bruselas, anunció el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

La reunión entre May y Juncker se produce en plena recta final del "brexit", mientras el Parlamento británico mantiene su bloqueo al acuerdo de salida e insta a la primera ministra a renegociar el documento con la Unión Europea, algo a lo que Bruselas se ha negado.

@JunckerEU and @theresa_may to meet tomorrow at 18:30 CET in Brussels to take stock of latest state of play on #Brexit.