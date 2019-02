Barnier "muy preocupado por el impasse político" sobre el "brexit"

Madrid (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea para el brexit, Michel Barnier, aseguró este martes estar "muy preocupado por el impasse político" para la ratificación por parte del Reino Unido del acuerdo sobre su salida de la Unión Europea (UE) y subrayó que "se negoció con el Reino Unido, no contra el Reino Unido".

EU27 consultations. Today in #Madrid for constructive meetings with President @sanchezcastejon MFA @JosepBorrellF & SoS @marcoaguiriano. Clear and strong unity of EU27 to preserve the withdrawal agreement in all its dimensions, including on Ireland. #Brexit pic.twitter.com/1WotxyZGQB