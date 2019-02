Iberia tiene 6 meses para reestructurarse en caso de un "brexit" sin acuerdo

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo y el Parlamento Europeo, los dos colegisladores de la UE, alcanzaron un acuerdo político para ofrecer un plazo máximo de seis meses a aerolíneas, como Iberia, para que reestructuren su accionariado y cumplan con los requisitos comunitarios en caso de que se produzca una salida del Reino Unido de la Unión sin acuerdo.

Este pacto provisional, que debe ser confirmado oficialmente en ambas instituciones, pretende mitigar "el severo trastorno" de las conexiones aéreas par pasajeros y mercancías en caso de que el Reino Unido salga de la Unión sin un acuerdo, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

