Juncker no descarta "el peor resultado" para el "Brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, admitió que "no es muy optimista" sobre la posibilidad de evitar un "brexit" sin acuerdo, "el peor resultado" para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), apenas horas después de su última reunión con el Gobierno británico.

"Mis esfuerzos se orientan a una forma en la que podamos evitar que suceda lo peor, pero no soy muy optimista", reconoció Juncker durante una conferencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas.

El político luxemburgués subrayó que Bruselas sigue esforzándose al máximo para que el "brexit" tenga lugar de una forma "civilizada y bien pensada", un resultado al que aún no se ha llegado "porque en el Parlamento británico siempre votan por una mayoría en contra de algo".

Juncker hacia estas declaraciones tras haberse reunido este miércoles con la primera ministra británica, Theresa May, con quien abordó "el papel que los arreglos alternativos podrían tener en la sustitución de la salvaguarda irlandesa en el futuro", intentando así sortear el asunto que más oposición genera en la Cámara de los Comunes británica.

"Si el 'no acuerdo' sucede, algo que no podemos excluir, tendrá terribles consecuencias sociales y económicas tanto en el Reino Unido como en la UE", advirtió Juncker, que consideró el proceso de "un desastre" y bromeó con que sufre de "fatiga del 'brexit'".

El presidente del Ejecutivo comunitario recordó que cuando fue nombrado para su actual cargo llegó a Bruselas con el objetivo de "construir algo nuevo, o al menos para mantener lo que estaba funcionando", pero que durante su mandato ha tenido que lidiar primero con la crisis griega, después con la migratoria y ahora con el "brexit".

"(El 'brexit') es deconstrucción, no construcción, es el pasado y no el futuro", lamentó.

May insiste en la necesidad de "cambios legalmente vinculantes" para la salvaguarda

En declaraciones a la cadena Sky una vez finalizada la reunión, la primera ministra precisó que había destacado a Juncker "la necesidad de cambios legalmente vinculantes" para la salvaguarda "que garantice que no puede ser indefinida", la principal preocupación de los comunes.

Dijo que esas modificaciones se requieren, si se quiere aprobar el acuerdo de retirada en el Parlamento británico.

I've underlined the need for us to see legally binding changes to the backstop that ensure it cannot be indefinite.



We’re making progress. pic.twitter.com/A7ZvXGtz4p