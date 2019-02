Los socialistas europeos presentarán en Madrid su manifiesto electoral

Madrid (EuroEFE).- El Partido Socialista Europeo (PES) lanzará este sábado durante la convención que va a celebrar en Madrid el manifiesto con el que concurrirá a la campaña de las elecciones europeas de mayo y que lleva por título "Un nuevo contrato social para Europa".

Junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al candidato común del PES a la presidencia de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la convención reunirá a partir de este viernes a primeros ministros, líderes y dirigentes políticos socialdemócratas de todo el continente.

Entre ellos destaca la asistencia del primer ministro de Portugal, Antonio Costa; Stefan Löfven, primer ministro de Suecia; Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía; Andrea Nahles, presidenta del Partido Socialdemócrata alemán (SPD); Pamela Rendi-Wagner, presidenta Partido Socialdemócrata austríaco (SPÖ); y Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico.

Antes del inicio oficial de la convención, el PES está realizando talleres de formación dentro de su plan para entrenar a 15.000 activistas de cara a los comicios europeos.

Hola de Madrid! Ahead of our Congress, we are organizing a Campaign Camp: we are training 15.000 activists for #EP2019 https://t.co/V9qgck0V2t Activists, don’t forget to use the official hashthags #ProgressiveEurope and #ItsTime pic.twitter.com/nk1bFVgUgN