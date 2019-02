Bruselas acusa a Telefónica de incumplir las condiones de compra de E-Plus

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) acusó este viernes a Telefónica Deutschland, la filial alemana de la compañía española, de incumplir los compromisos que ofreció para recibir luz verde de Bruselas para adquirir la operadora E-Plus en 2014, algo que de probarse podría acarrear multas o la revocación de la autorización.

Es la primera vez que Bruselas envía un pliego de cargos a una empresa acusándole de no respetar los compromisos pactados para conseguir autorización de la CE para una transacción, lo que implica la apertura de una investigación para determinar si efectivamente existe un incumplimiento.

En concreto, el Ejecutivo comunitario cree que Telefónica Deutschland no ha implementando correctamente su obligación de ofrecer servicios mayoristas de 4G a todos los actores del mercado interesados a los "mejores precios en condiciones de referencia".

