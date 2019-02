Timmermans: la ultraderecha es "un peligro auténtico" para la UE

Madrid (EuroEFE).- El resurgimiento de la extrema derecha y sus alianzas con los partidos del centro derecha son "un peligro auténtico" para la Unión Europea, dijo este viernes el candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans.

En una entrevista con Efe con motivo de la convención del Partido Socialista Europeo (PSE) en Madrid, Timmermans repasó la situación de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo, especialmente por el aumento de la extrema derecha, también en España, que celebra comicios legislativos el 28 de abril.

Los partidos de extrema derecha "nunca podrán dominar" la Eurocámara

El político holandés, actual vicepresidente primero de la CE, alertó que el "resurgimiento de la extrema derecha" hará que los partidos de esa ideología tengan "una posición más fuerte" en el futuro Parlamento Europeo, aunque afirmó que "nunca podrán dominar" la Eurocámara.

Sobre España, resaltó el pacto entre Partido Popular (PP, conservador), Ciudadanos (C's, liberal) y VOX (extrema derecha) en la región española de Andalucía, como uno de los ejemplos en que los partidos de centro y derecha europeos se han "desplazado" en los últimos años hacia posiciones más extremistas.

Timmermans recalcó que los ciudadanos españoles deben decidir el 28 de abril "si quieren poner a VOX en una posición en la que pueda ser uno de los partidos gobernantes en España".

"Si hacen eso, la posición europea de España estará en riesgo", insistió.

Timmermans, exministro de Exteriores de su país, señaló que en los últimos dos años ha visto como "la generación más joven" del Partido Popular Europeo (PPE) "se ha movido lentamente hacia la aceptación" de los ultraderechistas, como ha ocurrido en Austria y otros países europeos.

"Las cosas han cambiado", recalcó, y tras poner de nuevo como ejemplo el caso de Andalucía, señaló que los votantes españoles afrontan "un momento decisivo".

Timmermans advirtió del "riesgo" que afrontan los partidos de centro y derecha que "ceden a la tentación" de trabajar con formaciones de ultraderecha.

"Al asumir de que pueden neutralizar a los ultraderechistas, se arriesgan a ser neutralizados y a que la ideología de extrema derecha sea la dominante en la derecha", insistió.

"Percibo esto como un peligro auténtico para Europa", y para ello hace falta articular "una alternativa progresista", subrayó.

El Parlamento Europeo divulgó esta semana una encuesta que indicaba que el PPE obtendría 183 escaños, por 135 de los socialdemócratas europeos (S&D) y en torno a 150 de la extrema derecha eurófoba, que quedaría lejos de poder bloquear la Eurocámara, que tendrá 705 diputados.

A pesar de estas cifras, que auguran una dura caída a los socialdemócratas desde los actuales 186 eurodiputados debido a problemas en países como Alemania, Francia o Italia, Timmermans mantiene el optimismo.

"Esta es la elección europea más impredecible" desde las primeras que hubo, en 1979", afirma, y por ello no pierde la esperanza. "No es imposible" que sean el partido más fuerte tras los comicios de mayo, asegura, aunque prevé "una dura lucha".

Del cónclave socialista de dos días que comenzó este viernes en Madrid, espera que salga "una idea muy clara de la dirección por la que queremos llevar a Europa".

