Eurodiputados españoles piden al PE que acepte llamar colonia a Gibraltar

Bruselas (EuroEFE).- Eurodiputados españoles del PP, PSOE y UPyD exigieron este martes que en el acuerdo sobre la futura política de exención de visados para británicos tras el "brexit", se llame "colonia" a Gibraltar, como propuso el Consejo de la Unión Europea (UE), que representa a los Estados miembros.

El 1 de febrero, en un documento en el que planteaban que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el "brexit", los países de la UE señalaron en una nota al pie, incluida a petición de España, que el territorio de Gibraltar es una "colonia británica".

EU ambassadors agree that after #Brexit UK citizens coming to the #Schengen area for a short stay should be granted visa free travel

Press release: https://t.co/ox3S7KaLbZ