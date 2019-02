El SNP de Escocia lamenta que el Parlamento rechace la opción de un "brexit" sin acuerdo

Edimburgo (Reino Unido) - (EuroEFE).- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) lamentó que el Parlamento británico haya votado en contra de descartar la opción de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin acuerdo durante la serie de votaciones que celebró ayer miércoles para decidir el rumbo del "brexit".



La Cámara de los Comunes rechazó por 324 votos frente a 324 a favor que el Gobierno de la conservadora Theresa May retire de la mesa de negociación el escenario de un "brexit" abrupto, incluso si la fecha de partida finalmente se retrasa más allá del 29 de marzo.



En declaraciones a los medios posteriores a la votación, el líder del SNP en el Parlamento de Westminster, Ian Blackford, afirmó que la Cámara de los Comunes "tuvo hoy la oportunidad de proteger los intereses de Escocia al eliminar la amenaza de un no acuerdo de la mesa, pero una vez más fracasó por completo".



"Ahora enfrentamos la perspectiva real de estrellarnos tras la salida de la UE, con un 'brexit' devastador que podría costar 100.000 empleos en Escocia y causar una recesión peor que la crisis financiera de 2008", señaló, a la vez que añadió que el impacto económico haría al Reino Unido en su conjunto "más pobre".



Para el político nacionalista, "se está acabando el tiempo para evitar un 'brexit' que no sea bueno o sin acuerdo" y destacó que cualquiera de los dos resultados "sería muy perjudicial para Escocia, ya que destruiría puestos de trabajo e infligiría un daño duradero en la economía, los servicios públicos y el nivel de vida".



Según un informe publicado por el Gobierno escocés, un escenario sin ningún tipo de tratado que regule el comercio entre el Reino Unido y los Veintisiete provocaría que la economía de la región perdiese hasta el 7 % de su riqueza y entrase en recesión con un aumento del desempleo de alrededor de 100.000 personas.



El SNP, firme opositor al abandono del club comunitario, defiende además la celebración de un segundo referéndum que incluya la posibilidad de seguir en la UE, por lo que Blackford instó al Partido Laborista a "respaldar de manera inequívoca y explícita un nuevo referéndum, con la opción de permanecer en la papeleta".

