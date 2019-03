Dublín insiste en que la salvaguarda para la frontera tras el "brexit" es intocable

Dublín (EuroEFE).- El Gobierno irlandés reiteró que el acuerdo del "brexit" no puede ser renegociado, aunque se mostró dispuesto a que Bruselas ofrezca aclaraciones para lograr que la primera ministra británica, Theresa May, lo ratifique en el Parlamento.

Ese fue el mensaje que trasladó el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, el jueves (28/2/2019) al "número dos" del Ejecutivo del Reino Unido, David Lidington, después de mantener el jueves un "encuentro constructivo" en Dublín, según explicó un portavoz oficial.



La fuente indicó que ambos abordaron "en detalle la situación política en Westminster" y que Coveney "dejó claro" que el pacto de salida que la propia May acordó con Bruselas el pasado noviembre "no puede reabrirse".



El viceprimer ministro y titular de Exteriores, prosiguió el portavoz, también le recordó que "solo hay un negociador" comunitario "en Bruselas", el francés Michel Barnier, a fin de subrayar que Londres y Dublín no mantienen un diálogo bilateral sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).



No obstante, agregó, analizaron la cuestión de la salvaguarda irlandesa, incluida en el acuerdo del "brexit" para asegurar que no se restablecerá una frontera dura con la provincia británica tras este divorcio, clave para sus economías y el proceso de paz.

Coveney "le comunicó que el Gobierno irlandés quiere tranquilizar a Westminster y recordar que si la salvaguarda llega a usarse, solo se aplicaría a menos que o hasta que sea reemplazada por arreglos alternativos", dijo el portavoz.

Próximas conversaciones clave entre Londres y Bruselas

El acuerdo de salida ha sido rechazado por los Comunes por el descontento de los euroescépticos sobre esa garantía, pues temen que el país permanezca atado a las normas comunitarios, si las dos partes no llegan a un acuerdo sobre su futura relación comercial para finales de 2020.



A este respecto Coveney dijo el jueves, antes de su reunión con Lidington, que la salvaguarda tampoco puede ser renegociada, pero consideró que Bruselas podría agregar un "anexo" al texto general con "aclaraciones", si bien no precisó si éstas serían legalmente vinculantes, como reclama Londres.



Asimismo, Coveney aseguró que las conversaciones que mantendrán Londres y Bruselas durante las próximas semanas serán clave para lograr que May ratifique en Westminster un "pacto final" de salida del bloque, en otra votación prevista para el 12 de marzo.



May prometió el pasado martes que los diputados podrán votar sobre el acuerdo negociado con Bruselas, pero si ese pacto es rechazado, entonces los parlamentarios votarán sobre si aceptan una salida británica de la UE -el 29 de marzo- sin pacto alguno.



En caso de que esa segunda opción fuera también rechazada, entonces la Cámara de los Comunes votará si decide retrasar el "brexit", por un periodo limitado de tiempo, una opción a la que no se opondría Dublín, según Coveney.

Para saber más:

► Eurodiputados españoles piden al PE que acepte llamar colonia a Gibraltar