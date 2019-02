Bruselas urge a las plataformas digitales a hacer más contra la desinformación

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) instó este jueves a Facebook, Google y Twitter a dar más detalles sobre cómo combaten la desinformación en sus plataformas, tal y como se comprometieron en un pacto con el Ejecutivo comunitario, con el fin de garantizar así la integridad de las elecciones europeas de mayo.

"Urgimos a Facebook, Google y Twitter a hacer más en todos los Estados miembros para garantizar la integridad de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo", recalcó la Comisión en un comunicado.

La CE explicó que les ha pedido "información detallada" para controlar los progresos en el escrutinio del emplazamiento de anuncios, transparencia de la publicidad política, el cierre de cuentas falsas y los sistemas de marcado para los robots automatizados.

Las tres plataformas se comprometieron a realizar avances en el código de prácticas contra la desinformación que firmaron con la CE, según el cual deben informar a Bruselas mensualmente sobre sus actividades.

Bruselas quiere más detalles de las medidas adoptadas y sus resultados

"Necesitamos ver más progresos en los compromisos hechos por las plataformas en línea para luchar contra la desinformación. Las plataformas no han ofrecido suficientes detalles que muestren que las nuevas políticas y herramientas se están desplegando de manera oportuna y con suficientes recursos en todos los Estados miembros", subrayó la CE.

Según dijo, los informes han dado "muy poca información sobre los verdaderos resultados de las medidas ya tomadas".

Además, la CE aseguró que las plataformas no han logrado identificar puntos de referencia que habrían permitido hacer un rastreo y medir los avances que estén logrando en la UE.

Teniendo en cuenta que la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo comienza en marzo, la CE animó a estas plataformas a "acelerar sus esfuerzos".

