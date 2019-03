Encuesta da la victoria al PSOE en las europeas y 7 escaños a VOX

Bruselas (EuroEFE).- Los socialistas del PSOE ganarían las elecciones europeas en España y conseguirían 18 escaños, dos más que en la última proyección elaborada por el Parlamento Europeo (PE) hace dos semanas, mientras que el partido de ultraderecha VOX entraría en la Eurocámara con 7 eurodiputados, uno más que en la última previsión.

Se confirmaría que el PSOE, con el 26,8 % de los votos, pasaría a ser el principal partido español en el hemiciclo frente a sus 14 escaños actuales, mientras que el conservador Partido Popular (PP) obtendría 13 eurodiputados (20 % de los votos) frente a los 15 obtenidos en 2014.

Ciudadanos, por su parte, con un 17,3 % de los votos, bajaría en un eurodiputado en comparación con el primer sondeo de hace dos semanas: llegaría a 11, frente a los 2 únicos escaños logrados hace cinco años.

Unidos Podemos (con el 13,9 % de los votos) se mantendría en los 9 eurodiputados, uno menos que en 2014, mientras que ERC (2,8 %) lograría un escaño y el PDeCAT, el PNV y EH Bildu, ninguno.

Según esta proyección, los principales grupos políticos en una Eurocámara de 705 asientos -en la que ya no estarán los eurodiputados británicos por el "brexit" (salida del Reino Unido de la Unión Europea)- seguirían siendo los mismos.

En primer lugar continuaría el Partido Popular Europeo con 181 escaños (36 menos que hace cinco años) seguido de los socialdemócratas con 135 (51 menos) y los liberales de ALDE con 75 (7 más).

