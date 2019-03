Nicola Zingaretti, el nuevo timonel de la centroizquierda italiana

Roma (EuroEFE).- Nicola Zingaretti, el presidente de la región italiana del Lacio (centro), es el nuevo líder de la centroizquierda italiana tras ganar este domingo las primarias del Partido Demócrata (PD).

El político, romano de 53 años y representante de la corriente más izquierdista del PD, superó el 60 % de los votos, imponiéndose a sus dos rivales, los diputados Maurizio Martina y Roberto Giachetti, según informaron a Efe fuentes del partido en base a datos aún provisionales.

Giachetti, que habría quedado en tercer lugar, fue el primero en felicitar al nuevo líder por su triunfo: "Será el próximo secretario del PD. Le felicito por su resultado y por la participación, a la que hemos contribuido todos", declaró en Twitter.

Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie