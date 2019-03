El partido de Orbán, en la cuerda floja dentro de la familia popular europea

Budapest/Bruselas (EuroEFE).- El malestar acumulado desde hace tiempo en el Partido Popular Europeo (PPE) por la deriva ultranacionalista y eurocrítica del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha colocado a su formación, el Fidesz, al borde de ser expulsada de ese grupo de la Eurocámara.

Hasta siete miembros del PPE de cinco países de la UE han reclamado la expulsión del Fidesz de su familia política, por lo que esa petición tendrá que ser al menos debatida, previsiblemente el próximo 20 de marzo, según confirmaron a Efe fuentes europeas.

Dos partidos miembros de Suecia, otros dos de Bélgica, así como tres socios de Finlandia, Luxemburgo y Holanda han reclamado por carta, tal y como marcan los estatutos, poner en marcha el proceso para la expulsión del Fidesz.

Las relaciones entre el Fidesz, de corte más eurófobo, y el resto de miembros del conservador PPE, del que forma parte el español Partido Popular (PP), se han ido deteriorando en los últimos años.

Sin embargo, para muchos la gota que ha colmado el vaso ha sido la campaña informativa pagada con dinero público en la que Orbán acusa a la UE y al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de querer facilitar la inmigración e imponer el reparto de refugiados a los Estados miembros, algo desmentido por Bruselas.

Tras el aluvión de críticas, el Gobierno húngaro ha anunciado que el próximo 15 de marzo pondrá fin a esa controvertida campaña informativa.

2/3 The Hungarian people have decided on several occasions that we must protect European Christian culture and we must halt migration. Hungarians have a right to know what kind of pro-migration plans are under preparation by the Brussels bureaucracy.