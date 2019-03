Luz verde a la participación de Vox en un acto en la Eurocámara

Bruselas (EuroEFE).- La conferencia en la que participarán varios dirigentes de Vox, incluido su secretario general Javier Ortega Smith, no representa un problema de seguridad para el Parlamento Europeo, informó la Dirección General de Seguridad de la institución.

Esa dirección se pronunció a preguntas de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que quiso saber por qué se autorizaba esa conferencia y no otra que debía celebrarse hace unas semanas y con la intervención del expresidente huido de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.

Asimismo, también se desautorizó la semana pasada otro evento con la dirección de Falange y Democracia Nacional.

"La autorización de la conferencia organizada por dos eurodiputados con participación de Vox se solicitó a los servicios de seguridad del Parlamento a tiempo y la lista de invitados y participantes también se presentó a tiempo", dice la decisión del PE.

"Habiendo estudiado todos los elementos, la dirección general ha dado su visto bueno y ha sido autorizada la conferencia. El presidente no necesita involucrarse, salvo en el caso de que el informe de seguridad sea negativo", añade el texto para explicar por qué no le corresponde en este caso a Antonio Tajani autorizar ni desautorizar.

Una conferencia sobre la unidad de España

Ortega Smith y otros altos cargos del partido ultraderechista participarán así este miércoles 6 de marzo en una conferencia sobre la unidad de España en el Parlamento Europeo organizada por un eurodiputado polaco del conservador Ley y Justicia, Kosma Zlotowski.

"Cataluña, una región española" es el título del evento, en el que intervendrá el portavoz de Vox en Cataluña, Jorge Buxadé, la vicepresidente de relaciones institucionales de la formación, Malena Contestí, así como el historiador Jesús Lainz y la periodista Rosa Cuervas.

En la información sobre la conferencia distribuida se dice que España "está viviendo uno de sus más importantes desafíos legales desde que se aprobó la Constitución de 1978".

"Tras décadas de inacción política y de falta de control del gobierno nacional, hubo un intento de golpe de Estado en una de las regiones", añade el texto.

Zlotowski pertenece al grupo de conservadores y reformistas europeos (ECR), el grupo en la Eurocámara al que podría adherirse Vox después de las elecciones del próximo 26 de mayo.

Puigdemont participa sin previo aviso en una exposición en la Eurocámara

Carles Puigdemont participó este lunes sin previo aviso en la inauguración de una exposición sobre la lengua catalana organizada en la Eurocámara, lo que supone su primera visita al Parlamento Europeo desde que huyó de la Justicia española a Bélgica a fines de octubre de 2017.

La exposición, organizada por la "Plataforma per la Llengua" con el apoyo del eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa, había sido inicialmente prohibida por la Eurocámara, que después dio su autorización para el acto.

La presencia del independentista no había sido anunciada, pero pudo entrar sin problemas en la institución como invitado de Tremosa, según explicó el eurodiputado.

Hace unas semanas el PE no autorizó la celebración de una ponencia en la que estaba invitado a intervenir Puigdemont, así como su sucesor, Quim Torra, si bien no prohibió la entrada en la cámara del exdirigente catalán, sobre quien no pesa ya una euroorden de detención.

Puigdemont consideró que el hecho de que la Eurocámara vetase este acto pero haya autorizado una conferencia en la que participarán varios dirigentes de Vox refleja un "doble estándar que hace daño a la democracia europea" y es un ejemplo de la "triste regresión democrática" que a su juicio ha conocido Europa.

"Son muy valientes cuando se trata de exigir, y lo tienen que hacer, ante Estados como Hungría o Polonia y son muy cobardes cuando se tiene que exigir lo mismo a un Estado como el Estado español", dijo Puigdemont en declaraciones a los medios tras intervenir en la inauguración de la exposición.

"Son muy valientes prohibiendo que un representante de los catalanes como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pueda hacer uso de una sala a la cual tiene derecho (...) o yo mismo, que también soy representante de los catalanes, y en cambio son muy cobardes a la hora de bloquear las puertas al fascismo, a la ultraderecha", consideró.

En la inauguración de la exposición, el exdirigente catalán argumentó que la defensa de la lengua catalana "no es solo una lucha por una lengua concreta", sino que en el caso catalán "es también una lucha por la libertad".

Al acto acudieron también los exconsejeros huidos en Bélgica Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.

Por Lara Malvesí y Laura Pérez-Cejuela (edición: Catalina Guerrero)

