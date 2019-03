Hacia la supresión definitiva del cambio horario en 2021

Bruselas (EuroEFE).- Los eurodiputados de la comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo aprobaron este lunes una propuesta sobre el final del cambio horario bianual que ha planteado la Comisión, en la que pidieron que los Estados miembros tengan hasta 2021 para abolir definitivamente este sistema.

"El borrador del informe sobre el final de los cambios estacionales de la hora, adoptado en la comisión de Transporte con 23 votos a favor y 11 en contra", informó en su cuenta de Twitter esta comisión.

Time's up for the seasonal time change!



Read @maritaulvskog and @IsmailErtug on why we need to end the practice of moving the clocks forward and back by 2021 https://t.co/YxJbZ2RKSy pic.twitter.com/3MjemLfcEW