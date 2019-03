Irlanda, dispuesta a ser "flexible" en la salvaguarda fronteriza que bloquea el "brexit"

Dublín (EuroEFE).- En un momento en que las conversaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) entran en una "fase delicada" el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se mostró dispuesto a proceder con "sensatez" y "flexibilidad" para lograr un "brexit" ordenado.

El líder democristiano efectuó esas declaraciones este lunes tras reunirse en Dublín con su colega lituano, Saulius Skvernelis, y en la víspera de que Londres y Bruselas retomen sus contactos sobre este divorcio, cuyo principal obstáculo es la salvaguarda para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.

