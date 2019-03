Tusk: "fuerzas externas antieuropeas" pueden influir en las elecciones

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este martes que la campaña y el referéndum del "brexit" fueron objetivo de "fuerzas externas antieuropeas" que buscan "influir en las elecciones democráticas de los europeos", algo que puede volver a suceder en los comicios a la Eurocámara de mayo.

"Hay fuerzas externas antieuropeas que buscan, abiertamente o secretamente, influir en las elecciones democráticas de los europeos, como fue el caso con el 'brexit' y con una serie de campañas electorales en toda Europa", afirmó Tusk a la prensa tras reunirse con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan.

"Y puede ser el caso de nuevo con las elecciones europeas en mayo", añadió.

El presidente del Consejo se refirió a estas influencias externas en respuesta a la carta abierta del presidente francés, Emmanuel Macron, publicada en varios diarios europeos de todos los Estados miembros, incluyendo el Reino Unido.

I agree with @EmmanuelMacron. Do not allow external anti-European forces to influence our elections and decide on key priorities and new leadership of EU. All those who care about EU should cooperate during and after the EP elections. The renaissance of Europe must start now.