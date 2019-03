La Eurocámara se prepara para unas elecciones influidas por la desinformación

Bruselas (EuroEFE).- A menos de ochenta días de las elecciones del 26 de mayo, el Parlamento Europeo se emplea a fondo para combatir las desinformaciones que se propagan como la pólvora en internet y las redes sociales, con el foco puesto en las noticias falsas ("fake news") procedentes de Rusia.

Así lo indicó el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, quien alertó del riesgo que supone para la democracia la propagación de estas desinformaciones, porque "impiden a los ciudadanos tomar decisiones libres e informadas" y contribuyen a la "polarización de la sociedad".

Disinformation about European affairs has always existed. What’s new is that we now face campaigns, with false or twisted information pushed with an intention to harm our democracy. The best tools are education and awareness raising. Thanks @RJaureguiA for such a fruitful debate. pic.twitter.com/Q5qEVhUi93