Europa, con la vista puesta en el papel de las mujeres en las próximas elecciones

Bruselas (EuroEFE).- Europa tiene la vista puesta en el papel de las mujeres en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE), en una doble vertiente: el voto de estas en los comicios y la representación femenina con que contará la nueva cámara comunitaria.

Durante el seminario "El poder de las mujeres en la política" que se celebró en el PE en Bruselas el 5 y 6 de marzo de 2019 con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el mensaje ha sido claro: estas elecciones constituyen una gran oportunidad para conseguir avances de cara a una mayor igualdad entre sexos.

Seguir avanzando hacia la igualdad

Así, el vicepresidente del PE encargado de Igualdad de Género y Diversidad, el griego Dimitrios Papadimulis, expresó su confianza en que "el próximo Parlamento Europeo que salga de las urnas siga avanzando hacia esa igualdad", un aspecto en el que, alertaron los expertos, se ha dejado de progresar en la última década.

Y es que la Eurocámara es un actor importante a la hora de apoyar la igualdad entre hombres y mujeres y ha insistido a los líderes comunitarios en que esta debe ser una de sus prioridades.

De hecho, la representación femenina en ella (36 % actualmente) es mayor que en otras instituciones comunitarias, si se compara con la Comisión o el Consejo.

Al respecto, la directora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, en sus siglas en inglés), Virginija Langbakk, reconoció que, aunque se ha avanzado en cuanto a representación femenina en la Eurocámara del 17 % en 1979, cuando por primera vez hubo voto directo, al 36 % actual (algo más del 30 % de media en los parlamentos nacionales), ello todavía no es suficiente.

En estas jornadas, se insistió en que la igualdad de género es "esencial para la democracia como tal", en palabras de la analista política Martina Prpic, del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo.

Algo de lo que la que la Eurocámara es consciente, por lo que, como recordaron muchos de los ponentes, se ha comprometido a eliminar cualquier desigualdad y a fomentar la igualdad de género en todos los aspectos.

De esta forma, se busca garantizar la igualdad de derechos sociales y en el acceso al trabajo y la formación y poner fin a lacras como la brecha salarial (con su consiguiente reflejo en las pensiones y una mayor pobreza femenina en la vejez), el acoso o la violencia machista.

Razones para acudir a las urnas

Estas serán algunas de las cuestiones que llevarán este mayo a las europeas a votar porque, como argumentó en un panel sobre el voto femenino Philipp Schulmeister, jefe de la Unidad de Estudios de Opinión Pública del PE, las mujeres acuden a las urnas por dos, razones principales: consideran que es un deber democrático y creen que pueden cambiar algo en la Unión Europea (UE).

No obstante, agregó, en términos generales la mujer se siente menos informada que el hombre sobre política, es un tema del que en un elevado porcentaje (alrededor del 45 %) nunca habla o apenas lo hace y hacia el cual no manifiesta gran interés.

Sin embargo, entre los más jóvenes la brecha hombre-mujer en cuanto a interés político es menor.

A las mujeres los temas que más les preocupan, con diferencias entre países, son la economía (en especial en Portugal, España, Grecia, Eslovenia e Irlanda, entre otros), la inmigración (Estonia), el desempleo juvenil (Croacia), terrorismo (Francia y Bélgica) y medioambiente (naciones escandinavas y Holanda).

Una oportunidad de empoderar a las mujeres

Estas elecciones europeas se presentan como una buena oportunidad para avanzar y empoderar a la mujer, para romper los techos de cristal, porque, en palabras de la eurodiputada socialista española Iratxe García, "en Europa es el tiempo de la mujer, es el momento de hacer nuestras pequeñas y grandes revoluciones en el ámbito de la política, la sociedad, la economía".

"Somos un 52 % de población femenina y Europa será feminista o no será", resaltó García, quien instó a la acción conjunta de hombres y mujeres para conseguir una sociedad igualitaria.

También varios ponentes alertaron del avance de formaciones que pueden poner en peligro los logros alcanzados durante estos años e instaron a votar en mayo por fuerzas que busquen la igualdad.

Una igualdad hacia la cual, según la responsable del EIGE, "hemos hecho importantes progresos en los últimos cuarenta años y no hay que esperar otros cuarenta" para conseguir ese objetivo.

Eurostat: el número de diputadas, ministras y jefas de gobierno crece lentamente en UE

Los países de la Unión Europea tenían en 2018 más diputadas, ministras y jefas de gobierno que en 2003, pero se encuentran aún lejos de la paridad: ningún Estado miembro tuvo más diputadas que diputados, solo dos tienen más ministras que ministros y apenas tres de 28 están liderados por una mujer.

La oficina estadística europea, Eurostat, publica estos datos que comparan la situación hace 16 años, en 2003, con la del año pasado, unas cifras que revelan que nunca ha habido más de cuatro primeras ministras o presidentas del gobierno al mismo tiempo en los 28 países de la UE.

El número de escaños ocupados por mujeres en las cámaras de representación nacionales ha pasado del 21 % en 2003 al 30 % en 2018, pero aún no hay ningún país en el que esta cifra sea superior al 50 %.

Los que más se acercaron durante 2018 fueron Suecia (47%), Finlandia (42 %), y Bélgica y España (ambas 40 %), mientras que menos de uno de cada cinco escaños los ocupaban mujeres en Hungría (13 %), Malta (15 %) y Chipre y Grecia (ambos 18 %).

En cuanto a los miembros del gobierno, el número de mujeres en puestos ministeriales ascendió de un 23 % en 2003 al 30 % en 2018, pero solo dos países, Suecia y España, tenían más mujeres que hombres en sus Consejos de Ministros.

Cerca de la paridad se quedaron Francia (49 %), Holanda (42 %) y Dinamarca (41 %), mientras que en el extremo contrario se situaron Hungría (7 %), Malta (12 %) y Chipre, Italia y Polonia (los tres 17 %).

