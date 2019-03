Londres garantiza continuidad de vuelos en caso de un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- El ministerio de Transporte británico informó este jueves de que garantizará la continuidad de los vuelos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) en caso de que haya un "brexit" sin acuerdo este 29 de marzo.

El Reino Unido ofrecerá derecho de acceso al país a las aerolíneas comunitarias hasta marzo de 2020, después de que el pasado febrero la Comisión Europea (CE) hiciera la misma oferta para las compañías aéreas británicas, indicaron fuentes oficiales.

El día 29 de marzo es la fecha fijada para la retirada del Reino Unido del bloque europeo, pero hay una gran incertidumbre sobre los términos en que se producirá, debido a que el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas ya fue rechazado por el Parlamento de Westminster.

El ministro de Transporte, Chris Grayling, dijo que el objetivo del Gobierno es aportar "certeza y garantía" al sector aéreo y a los consumidores, y "minimizar la posibilidad de un trastorno" en los vuelos.

Unos 164 millones de pasajeros viajan entre el Reino Unido y la UE cada año, por lo que estas medidas ayudarán a que puedan continuar reservando vuelos si hay o no acuerdo del "brexit", de acuerdo con la cartera de Transporte.

El tratado negociado entre Londres y Bruselas, en caso de que finalmente sea aprobado por el Parlamento británico, fija un periodo de transición hasta finales de 2020, fecha para la que ambas partes esperan haber llegado a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

El próximo día 12 el Gobierno de Theresa May presentará a la Cámara de los Comunes otra vez el pacto, posiblemente con algún apéndice para resolver la polémica cláusula irlandesa -pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas-, a fin de conseguir finalmente que el documento supere el trámite parlamentario.

El Gobierno urge a diputados euroescépticos a que aprueben el "brexit" para evitar prórrogas

El ministro británico de Economía, Philip Hammond, instó a los diputados euroescépticos a apoyar el acuerdo de "brexit" del Gobierno, con la advertencia de que no hacerlo llevará a retrasar la salida de la Unión Europea (UE).

En una entrevista con BBC Radio 4, el ministro urgió a sus colegas conservadores, así como a sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, a aprobar el pacto oficial cuando se someta a votación el 12 de marzo.

"Si el acuerdo de la primera ministra no se aprueba el martes, es probable que la Cámara de los Comunes vote por extender el artículo 50, a fin de evitar salir de la UE sin un pacto, y lo que suceda después de eso es altamente incierto", afirmó.

Hammond advirtió a los diputados que quieren, ante todo, asegurarse de que el Reino Unido "sale de la UE a tiempo" que "deben pensar muy cuidadosamente" cómo proceden el martes, puesto que rechazar el tratado gubernamental podría alejarlos "del desenlace que prefieren".

El Gobierno de May trabaja a contrarreloj para obtener concesiones de Bruselas que permitan someter a votación un pacto revisado que tenga posibilidades de ser aprobado en los Comunes, que ya rechazaron rotundamente una primera versión el 15 de enero.

May se ha comprometido a someter a votación un tratado mejorado el próximo martes, y, si esto no es posible o el pacto es rechazado, los diputados votarán en días sucesivos si descartan una salida sin acuerdo y si quieren retrasar la fecha del "brexit".

