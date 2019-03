Mujeres en altos cargos: la UE quiere predicar con el ejemplo

Bruselas (EuroEFE).- La Eurocámara quiere predicar con el ejemplo y baraja posponer este lunes 11 de marzo la votación de varios cargos de instituciones financieras, como el Banco Central Europeo (BCE), por falta de paridad.

La Eurocámara pide paridad en las instituciones financieras de la UE

En la próxima sesión plenaria está previsto votar los nombramientos de nuevos cargos de las direcciones del BCE, Philip Lane y Sebastiano Laviola.

La conferencia de presidentes del Parlamento Europeo (PE) ha remitido sendas cartas a la Comisión y el Consejo para que, por escrito, se comprometan a aumentar la paridad en los nombramientos.

De no haber respuesta antes del lunes, cuando arranca la próxima sesión plenaria, hay un acuerdo de todos los grupos para proponer posponer la votación si no hay una respuesta de Comisión y Consejo, dijeron a Efe fuentes parlamentarias.

Ernest Urtasun (Podemos), coordinador de los Verdes en la comisión de la Mujer del PE, señaló en un comunicado que su grupo había querido ir incluso más allá y posponer indefinidamente la votación hasta tener otra terna más paritaria de candidatos.

También está previsto que se dé luz verde la semana del 11 al 15 de marzo en Estrasburgo, aunque en este caso no se podrá proponer porque el procedimiento es diferente, al nombramiento al frente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) del español José Manuel Campa.

En la actualidad, solo hay una mujer y cinco hombres en la Junta Ejecutiva del BCE y una mujer y veintinueve hombres en el Consejo General del BCE.

Con los nombramientos previstos está situación empeorará para la mujer, pues Daniela Nouy y Sabine Lautenschläger, dos de las tres mujeres con cargos relevantes en supervisión financiera, recientemente perdieron sus puestos y fueron o serán reemplazadas por hombres.

Las europeas ocupan solo un tercio de los puestos de gestión empresarial

Las mujeres ocupan solo un tercio de los puestos de gestión empresarial (36 %) en la Unión Europea (UE), lo que desciende a uno de cada cinco en el caso de los cargos directivos (17 %), a pesar de que estas representan la mitad de las personas empleadas en los Veintiocho.

