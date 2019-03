La UE renuncia al impuesto digital

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) decidieron este martes renunciar a introducir un impuesto digital a nivel comunitario, tras constatar que varios países mantienen su oposición, y centrarse en trabajar para lograr una solución global en la OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé tener conclusiones sobre cómo abordar los retos de la digitalización de la economía en 2020.

Si para final de ese año no se ha conseguido una solución internacional, la Unión Europea deja la puerta abierta a volver a discutir el impuesto a nivel comunitario, según indicó el ministro de Finanzas rumano, Eugen Teodorovici.

"Lamento que no haya acuerdo sobre el texto de compromiso", dijo Teodorovici, cuyo país preside hasta junio el Consejo de la UE, durante la reunión de titulares económicos de los Veintiocho celebrada en Bruselas.

De nuevo, los opositores a la medida fueron Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que prefieren una solución global en el ámbito de la OCDE y, además, se muestran en contra de trasladar la carga impositiva al consumo en vez de mantenerla sobre la producción.

Esto impide lograr la unanimidad necesaria para aprobar el impuesto.

Esos países insisten en su rechazo a la medida, a pesar de que en diciembre los Veintiocho habían acordado reducir su alcance para gravar solo la facturación por servicios de publicidad de las grandes empresas digitales.

